Почти две трети опрошенных граждан Украины - 63% - считают Российскую Федерацию страной-агрессором в отношении Украины.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы задавали вопрос:" Считают ли Россию страной-агрессором в отношении Украины?».

Подавляющее большинство - 63%, почти две трети опрошенных - считают, 22% - не считают, 15% - затрудняются с ответом ", - сказал директор Социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

По его словам, в региональном разрезе считают Россию страной-агрессором подавляющее большинство респондентов на западе и в центре Украины.

"На востоке примерно поровну считают и не считают, и на юге немного больше не считают Россию агрессором, чем считают", - сказал он.

"Интересны, по моему мнению, ответы на этот вопрос среди тех, кто выступает за вступление в НАТО и против вступления в НАТО. Разумеется, что 88%, то есть подавляющее большинство тех, кто выступает за вступление в НАТО, считают Россию агрессором. При этом среди тех, кто против вступления в НАТО, считают Россию агрессором 40%. То есть, мы видим, что многие украинцы не увидели эффективность НАТО в нашем противостоянии с Россией", - сказал Быченко.

По его мнению, это связано с тем, что Украина не получила столь явной поддержки от структур Запада - по крайней мере, как того хотела.

Также он рассказал об уровне поддержки украинцами вступление Украины в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.

"Если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в ЕС, то половина - 50% - проголосовали бы за вступление, а 30% - против вступления", - сказал он.

В то же время у вступления в НАТО немного больше сторонников (40%), чем противников (36%).

Прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более молодых и состоятельных респондентов.

За последние два года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО несколько снизился.

Кроме того, социологи отмечают, что за последний месяц несколько возрастает уровень поддержки мирных путей решения проблемы на Донбассе.

Так, 31% опрошенных высказываются за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 27% - за предоставление этим территориям федерального статуса в составе Украины.

Лишь 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины, а каждый шестой (17%) не определился по этому вопросу.

С другой стороны - 17% считают, что необходимо продолжать военные действия до полного восстановления украинской власти на оккупированных территориях - уровень поддержки альтернативы снизился с 21 до 17%.

Опрос был проведен 19 октября - 2 ноября 2018. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.

Ранее постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко подчеркнул, что российская агрессия серьезно подрывает права людей, которые остаются на оккупированных территориях, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях.



