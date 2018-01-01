Лишь 22% опрошенных украинцев не считают Россию страной-агрессором, а 15% - затрудняются с ответом

12:12 14.11.2018 0 комментариев Украина

Почти две трети опрошенных граждан Украины - 63% - считают Российскую Федерацию страной-агрессором в отношении Украины.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы задавали вопрос:" Считают ли Россию страной-агрессором в отношении Украины?».

Подавляющее большинство - 63%, почти две трети опрошенных - считают, 22% - не считают, 15% - затрудняются с ответом ", - сказал директор Социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

По его словам, в региональном разрезе считают Россию страной-агрессором подавляющее большинство респондентов на западе и в центре Украины.

"На востоке примерно поровну считают и не считают, и на юге немного больше не считают Россию агрессором, чем считают", - сказал он.

"Интересны, по моему мнению, ответы на этот вопрос среди тех, кто выступает за вступление в НАТО и против вступления в НАТО. Разумеется, что 88%, то есть подавляющее большинство тех, кто выступает за вступление в НАТО, считают Россию агрессором. При этом среди тех, кто против вступления в НАТО, считают Россию агрессором 40%. То есть, мы видим, что многие украинцы не увидели эффективность НАТО в нашем противостоянии с Россией", - сказал Быченко.

По его мнению, это связано с тем, что Украина не получила столь явной поддержки от структур Запада - по крайней мере, как того хотела.

Также он рассказал об уровне поддержки украинцами вступление Украины в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.

"Если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в ЕС, то половина - 50% - проголосовали бы за вступление, а 30% - против вступления", - сказал он.

В то же время у вступления в НАТО немного больше сторонников (40%), чем противников (36%).

Прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более молодых и состоятельных респондентов.

За последние два года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО несколько снизился.

Кроме того, социологи отмечают, что за последний месяц несколько возрастает уровень поддержки мирных путей решения проблемы на Донбассе.

Так, 31% опрошенных высказываются за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 27% - за предоставление этим территориям федерального статуса в составе Украины.

Лишь 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины, а каждый шестой (17%) не определился по этому вопросу.

С другой стороны - 17% считают, что необходимо продолжать военные действия до полного восстановления украинской власти на оккупированных территориях - уровень поддержки альтернативы снизился с 21 до 17%.

Опрос был проведен 19 октября - 2 ноября 2018. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.

Ранее постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко подчеркнул, что российская агрессия серьезно подрывает права людей, которые остаются на оккупированных территориях, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях.


 



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
Все новости страны
Молдова Молдова
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
21:21 13.11.2018
РФ прячет в Приднестровье около 20 тысяч тонн просроченных боеприпасов
19:11 12.11.2018
ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
Все новости страны
Россия Россия
13:57 14.11.2018
Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
10:10 14.11.2018
Несколько российских компаний вычеркнули из списка участников экономического форума в Давосе
19:44 13.11.2018
После ЧП с плавучим доком Минобороны РФ отвело на ремонт "Адмирала Кузнецова" еще четыре года
18:29 13.11.2018
Из-за подорожания авиакеросина "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей прибыли
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
Все новости страны
Турция Турция
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
11:11 12.11.2018
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
Все новости страны
Украина Украина
18:43 14.11.2018
Патриотов в оккупированном Севастополе теперь будут воспитывать по закону
18:18 14.11.2018
В РФ фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мамутова содержат в нечеловеческих условиях
17:47 14.11.2018
В Представництві Президента України в АРК відпрацьований механізм отримання допомоги сім'ям політв'язнів
17:25 14.11.2018
Крымскотатарские активисты выучили "на зубок", как протестовать в условиях оккупации
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс