Ротенберг начал масштабную застройку оккупированного Севастополя / Фото, видео

11:46 14.11.2018 0 комментариев Крым

На мысе Хрустальном в оккупированном Севастополе начато масштабное строительство. Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», подрядчиком — связанная с братьями Ротенбергами компания «Стройгазмонтаж» — строитель моста через Керченский пролив.

Как сообщалось ранее, оккупационное «правительство» Севастополя одобрило обращение фонда «Национальное культурное наследие» о выделении без конкурса трёх земельных участков на мысе Хрустальном общей площадью 18,3 гектара для строительства масштабного музейного комплекса с общим объёмом инвестиций около 25 млрд рублей, пишут Примечания.

Фонд «Национальное культурное наследие» был основан в июне этого года Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Его возглавляет экс-заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров, в 2012–2015 годах также занимавший должность первого вице-президента госкорпорации «Олимпстрой».

«Перечь объектов был озвучен: это театр оперы и балета, большой музейный комплекс, который станет фиалом крупнейших музеев России — прежде всего Третьяковской картинной галереи. Там также будет музей обороны Севастополя 1941–1945 годов. Договорились, что этот объект будет построен первым. Также будет построено хореографическое училище, высшая школа музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием. И кроме того, на этой территории возведут киноконцертный зал, который очень нужен городу», — сообщал, т.н. «вице-губернатор» Юрий Кривов.

Представители пресс-службы подрядчика смогли дать лишь общий комментарий о строительстве, сославшись на то, что работы только начинаются, и не завершён даже процесс подписания необходимых документов.

«Это будет очень большой центр культуры и образования. Там будет несколько объектов, которые будут собирать одарённых людей для обучения, преподавания. Также там будут происходить различные культурные мероприятия», — сообщили в пресс-службе компании.




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