У Чехії заговорили про добровільну відставку прем’єра через "кримський скандал" із сином

10:53 14.11.2018 0 комментариев Крым

Чеські соціаль-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрея Бабіша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням до окупованого Криму через корупційне розслідування.

Як пише видання Novinky.cz, у середу соціал-демократи проведуть зустріч з партією ANO та прем’єр-міністром, щоб почути від нього роз’яснення щодо цих звинувачень, передає Європейська Правда.

За інформацією ЗМІ, соціал-демократи розглядають варіант словацької моделі, коли прем'єр добровільно піде у відставку, натомість його замінить інший представник ANO. Таким чином після відходу Бабіша його наступник з ANO сформує новий кабінет на тих же основах, що й сьогодні.

Те саме відбулося в Словаччині після вбивства журналіста Яна Куцяка, коли прем'єр-міністра і керівника партії Роберта Фіцо замінив його коллега по партії Пітер Пеллегріні.

Якщо в ANO не погодяться на план соціал-демократів, то останні не виключають можливості розпуску парламенту, що приведе до дострокових виборів.

Опозиційні партії Чехії закликали Бабіша піти у відставку.

Напередодні стало відомо, що син чеського прем’єра Андрей Бабіш-молодший у інтерв’ю журналістам заявив: минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування. Син прем'єра звернувся в поліцію і заявив, що його викрали.

Андрей Бабіш заперечує звинувачення сина, заявляючи, що той психічнохворий і потребує нагляду.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.



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