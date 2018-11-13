В "Чорноморському пароплавстві" виявили схему розкрадання десятків мільйонів доларів

10:37 14.11.2018 0 комментариев Украина

Національна поліція встановила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" та шляхи виведення її активів.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіціі, передає Економічна правда.

Правоохоронці 12 листопада провели 17 санкціонованих обшуків на території Одеси та Одеської області за місцем проживання колишніх членів ради правління і в офісних приміщеннях суб'єктів господарювання.

Встановлено, що на момент заснування спільного підприємства "Лотос" українська сторона мала більшу частину статутного капіталу.

Засновниками підприємства були з української сторони - ГСК, з в'єтнамської сторони - Vietrans і VOSA.

До 2010 року українська сторона ще отримувала дивіденди, але в подальшому держкомпанія втратила зв'язок зі своїми іноземними партнерами і з українськими представниками.

Під час слідства правоохоронці встановили, яким чином були виведені активи СП "Лотос". Так, шляхом укладання збиткових і фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт або послуг, а також створення комерційної структури, на користь якої та інших осіб були відчужені активи СП.

Також підприємство було позбавлене можливості проводити належним чином операційну діяльність і отримувати прибуток.

Крім того, посадові особи ГСК і Vietrans і VOSA з метою виведення і легалізації незаконно отриманих коштів СП створили ряд офшорних компаній.

У 2007 році було створено акціонерне товариство "Лотос Марін J.S.C.". На користь товариства було відчужено більшу частину майна за цінами, вп'ятеро менше ринкових, а саме спецобладнання і складський майданчик.

На момент створення нової комерційної структури СП "Лотос" належало 49% акцій, наразі підприємству належить лише 5% частки в статутному капіталі акціонерного товариства.

Станом на 2018 рік державній судноплавній компанії належить тільки 37,93% в статутному капіталі СП "Лотос", також компанія знаходиться в стадії санації, процедури банкрутства.

За попередніми даними, в результаті протиправних дій посадових осіб компанії "Чорноморське морське пароплавство" та Vietrans інтересам української та в'єтнамської сторін завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів.

 



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