Несколько российских компаний вычеркнули из списка участников экономического форума в Давосе

10:10 14.11.2018 0 комментариев Россия

Несколько российских компаний, наряду с запретом об участии российским олигархам, вычеркнули из списка стратегических партнеров всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который должен состояться в январе 2019 года.

Об этом сообщают российские СМИ, пишет Апостроф.

Известно, что ВТБ, "Ренова" и "Лаборатория Касперского" уже пропали из списка партнеров форума. Но пока непонятно, по чьей инициативе это произошло. И это несмотря на тот факт, что, к примеру, ВТБ был стратегическим партнером Давоса. Уточняется, что такое партнерство обходилось банку минимум в 1 млн швейцарских франков ($990 тысяч), другой уточнил, что спонсорский пакет стоит от 500 тысяч франков, но вместе со всеми доплатами "может выходить и под миллион".

В свою очередь, судя по заявлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, Россия планирует отказаться от участия в форуме в Давосе, если вышеописанная ситуация не измениться.

"Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет", - отметил он.

Ранее, троим российским олигархам запретили участие во всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который должен состояться в январе 2019 года.



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