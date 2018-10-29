В оккупированном Крыму надеются на наплыв туристов в Новогодние праздники
|09:47 14.11.2018
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|Крым
Крым оказался в тройке самых популярных направлений на новогодние праздники в 2018 году.
Об этом сообщила в среду, 14 ноября, пресс-служба "министерства" курортов и туризма оккупированного Крыма со ссылкой на данные сервиса онлайн бронирования Biletix, передает РИА.
"Оккупированный Крым в тройке самых популярных направлений новогодних праздников 2019 года. Средний чек на авиабилеты в Симферополь из Москвы в этом году снизился на 39%. Такую аналитику с учетом цен раннего бронирования предоставил сервис онлайн бронирования Biletix", — сообщили в минкурортов.
В тройке лидеров направления Москва-Сочи, Москва-Крым и Екатеринбург-Москва. По данным аналитиков, средняя цена билета из Москвы в Сочи и обратно выросла на 36% и составляет 8110 рублей, средняя цена билета Москва-Симферополь-Москва составляет 4922 рублей (7 960 рублей в прошлом году), что подняло оккупированный Крым в рейтинге сервиса с шестого на второе место.
Помимо этого, определен топ-5 регионов, выбирающих аннексированный Крым для новогодних и рождественских каникул. Это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Сургут.
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