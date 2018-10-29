ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму в четверг
|09:20 14.11.2018
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|Крым
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».
Об этом сообщил заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.
«По поручению президента, Украина подготовила проект обновленной «крымской» резолюции. В четверг состоится ее рассмотрение в профильном, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи», — рассказал Кислица.
Как отметил замглавы МИД, цель документа — «защита прав и свобод украинских граждан, которые проживают на оккупированном полуострове». Также резолюция содержит требования к России относительно выполнения ею как государством-оккупантом обязательств по международному праву. Кислица добавил, что в резолюции внесли, в том числе, вопросы политзаключенных Кремля.
«После Третьего комитета проект резолюции будет голосоваться на пленарном заседании Генассамблеи. Ориентировочно — в середине декабря. Для его принятия требуется простое большинство среди голосующих государств», — добавил Кислица.
Напомним, 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». Документ, в частности, констатировал наличие международного вооруженного конфликта между РФ и Украиной, применение Россией собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство.
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