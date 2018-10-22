Wizz Air до конца года запускает три новых рейса из Украины
|08:58 14.11.2018
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|Украина
Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air откроет три новых рейса из Украины в течение ноября-декабря 2018 года.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании, сообщает День.
Авиакомпания будет выполнять перелеты по новым лоу-кост маршрутам из Харькова в аэропорт Лондон Лутон (открытие 13 ноября) и в Вену (открытие 25 ноября), а также из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан (открытие 14 декабря).
Цена в одну сторону стартует от 19,99 евро.
Напомним, что из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса.
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