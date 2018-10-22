Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air откроет три новых рейса из Украины в течение ноября-декабря 2018 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, сообщает День.

Авиакомпания будет выполнять перелеты по новым лоу-кост маршрутам из Харькова в аэропорт Лондон Лутон (открытие 13 ноября) и в Вену (открытие 25 ноября), а также из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан (открытие 14 декабря).

Цена в одну сторону стартует от 19,99 евро.

Напомним, что из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса.