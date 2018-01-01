Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин России Ярослав Сумбаев, который, по данным СМИ, является хакером, на днях задержан в Грузии.

Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в МВД Грузии.

Сумбаев был объявлен в розыск РФ. Согласно данным на сайте Интерпола, 28-летний Сумбаев обвиняется в создании преступной группировки, а также в групповом совершении кражи по предварительному сговору.

Кроме того, Сумбаев успел «отличиться» и в Грузии. Здесь он обвиняется по двум статьям УК Грузии – «незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или продажа оружия» и «изготовление, продажа или использование фальшивого документа, печати, штампа или бланка». В случае признания вины ему грозит до 3 лет тюрьмы.

В МВД отмечают, что заявление по Сумбаеву сделает и прокуратура Грузии.

В России Сумбаева и еще 28 человек обвинили в фиктивных возвратах билетов Российской железной дороги и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 миллионов рублей (более 250 тысяч долларов). События относятся к 2013-2014 годам.

Более того, с раскрытием этой мошеннической схемы связывают убийство 10 октября Евгении Шишкиной, старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Тело следователя нашли возле ее дома в поселке Архангельское Красногорского района.

Ранее российские СМИ сообщили, что Сумбаев сбежал из России в Черногорию.