Представительство ЕС в Украине: Мы постоянно следим за ситуацией в аннексированном Крыму
|08:19 14.11.2018
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|Крым
Пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик заявил, что представительство следит за событиями в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает 112 со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Мы обычно следим... и сам вопрос крымских татар, их положение в Крыму... Следим за нарушениями прав человека, национальных меньшинств в Крыму...", - сказал Стулик.
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О происходящем в Крыму, по словам пресс-аташе, информируют представители крымскотатарского народа, Меджлис и его представители в Киеве.
Он подчеркнул, что мониторинг ситуации в Крыму является постоянным.
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