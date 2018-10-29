Ценой оккупации Крыма будет сама Россия, которая вероятно распадется - Джемилев предрек крах России

07:58 14.11.2018 0 комментариев Крым

''Многие народы обретут свободу'': Джемилев предрек крах России.

"Я думаю, что это ненадолго. Я даже думаю, что ценой оккупации Крыма будет сама Россия. По меньшей мере, этот режим, который хулиганит по всему миру. Что до существования самого целостного государства, я надеюсь, оно распадется, и многие народы обретут свою свободу", – сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

Также он сообщил, что окончательные изменения в Конституцию Украины относительно статуса Крыма будут проголосованы в 2019 году, после президентских выборов.

"Петр Порошенко дал распоряжение на четверг, 15 ноября, пригласить меня, Рефата Чубарова, Владимира Гройсмана и Андрея Парубия для обсуждения Конституционной комиссии. Если он даст распоряжение, в ближайшее время пройдет эта Конституционная комиссия. Если изменения будут одобрены, то надеюсь, до президентских выборов их вынесут на рассмотрение в Верховную Раду", – отметил Джемилев.

По его словам, при поддержке депутатов в 226 голосов, эти изменения направят в Конституционный суд, после которого его вернут в Верховную Раду для окончательного голосования.

"Речь идет о переформатировании Автономной Республики с той, которая была аморфной и ничего не значащей, в национально-территориальную, где в преамбуле обозначается, что эта автономия возрождается или создается как форма самоопределения коренного народа Крыма в украинском государстве. И далее там есть пункты, гарантирующие права крымских татар и его представительства, места Меджлиса и Курултая, то есть органов самоуправления крымскотатарского народа", – объяснил основные положения изменений в Конституцию Джемилев.

 



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