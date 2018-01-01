Европейская комиссия обнародовала доклад, в котором констатируется регресс в сфере румынского правосудия и в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Внесенные Румынией изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, в системе правосудия и в сфере борьбы с коррупцией подрывают основы независимости правовой системы и отрицательно влияют на борьбу с коррупцией», - отмечается в докладе.

Еврокомиссия призывает румынские власти пересмотреть утвержденные в правовой системе изменения с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Подчеркивается также необходимость приостановления процедур назначения на ключевые посты прокуроров Управления по борьбе с коррупцией.

Кроме этого, призывают власти Румынии отменить принятые уже изменения в уголовно-процессуальном законодательстве.

С аналогичными рекомендациями выступил и Европарламент, который большинством голосов принял соответствующую резолюцию по Румынии.

Как сообщалось, ранее правящая в Румынии коалиция во главе с Социал-демократической партией утвердила ряд изменений в уголовно-процессуальном законодательстве и в системе правосудия. В частности, президент лишен права назначать судей и прокуроров, в том числе главного прокурора Управления по борьбе с коррупцией и генерального прокурора. Отныне это прерогатива Высшего Совета магистратуры и министерства юстиции.

Юридическая инспекция, которая ранее подчинялась Высшему совету магистратуры, отныне будет подчиняться министерству юстиции. Также законодатели от правящей коалиции смягчили уголовное законодательство для чиновников-коррупционеров.