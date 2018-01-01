В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
|07:39 14.11.2018
|0 комментариев
|Румыния
Европейская комиссия обнародовала доклад, в котором констатируется регресс в сфере румынского правосудия и в борьбе с коррупцией.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Внесенные Румынией изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, в системе правосудия и в сфере борьбы с коррупцией подрывают основы независимости правовой системы и отрицательно влияют на борьбу с коррупцией», - отмечается в докладе.
Еврокомиссия призывает румынские власти пересмотреть утвержденные в правовой системе изменения с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
Подчеркивается также необходимость приостановления процедур назначения на ключевые посты прокуроров Управления по борьбе с коррупцией.
Кроме этого, призывают власти Румынии отменить принятые уже изменения в уголовно-процессуальном законодательстве.
С аналогичными рекомендациями выступил и Европарламент, который большинством голосов принял соответствующую резолюцию по Румынии.
Как сообщалось, ранее правящая в Румынии коалиция во главе с Социал-демократической партией утвердила ряд изменений в уголовно-процессуальном законодательстве и в системе правосудия. В частности, президент лишен права назначать судей и прокуроров, в том числе главного прокурора Управления по борьбе с коррупцией и генерального прокурора. Отныне это прерогатива Высшего Совета магистратуры и министерства юстиции.
Юридическая инспекция, которая ранее подчинялась Высшему совету магистратуры, отныне будет подчиняться министерству юстиции. Также законодатели от правящей коалиции смягчили уголовное законодательство для чиновников-коррупционеров.
Ещё на эту тему:
ЕС критикует Румынию за противоречивую судебную реформу
Сенат Румынии проголосовал за скандальную судебную реформу
Румынские судьи просят защитить их от журналистов
Еврокомиссия считает, что Румынии еще предстоит работать для превращения в правовое государство
Конституционный суд Румынии лишен права проверки конституционности решений обеих палат парламента