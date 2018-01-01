В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия

07:39 14.11.2018 0 комментариев Румыния

Европейская комиссия обнародовала доклад, в котором констатируется регресс  в сфере румынского правосудия и в борьбе с коррупцией. 

Об этом сообщает собственный корреспондент  Укринформа. 

«Внесенные Румынией изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, в системе правосудия и в сфере борьбы с коррупцией подрывают основы независимости правовой системы и отрицательно влияют на борьбу с коррупцией», - отмечается в докладе. 

Еврокомиссия призывает румынские власти пересмотреть утвержденные в правовой системе изменения с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. 

Подчеркивается также необходимость приостановления процедур назначения на ключевые посты прокуроров Управления по борьбе с коррупцией.   

Кроме этого, призывают власти Румынии отменить принятые уже изменения в уголовно-процессуальном законодательстве. 

С аналогичными рекомендациями выступил и Европарламент, который большинством голосов принял соответствующую резолюцию по Румынии. 

Как сообщалось, ранее правящая в Румынии коалиция во главе с Социал-демократической партией утвердила ряд изменений в уголовно-процессуальном законодательстве и в системе правосудия. В частности, президент лишен права назначать судей и прокуроров, в том числе главного прокурора Управления по борьбе с коррупцией и генерального прокурора. Отныне это прерогатива Высшего Совета магистратуры и министерства юстиции.

 Юридическая инспекция, которая ранее подчинялась Высшему совету магистратуры, отныне будет подчиняться министерству юстиции. Также законодатели от правящей коалиции смягчили уголовное законодательство для чиновников-коррупционеров.



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