Крымскотатарский правозащитник и активист Юнус Машарипов приговорен подконтрольным РФ судом к четырем годам колонии

07:20 14.11.2018 0 комментариев Крым

Крымскотатарский правозащитник и активист Юнус Машарипов приговорен подконтрольным РФ судом в Ялте к четырем годам колонии по надуманному обвинению "изготовление взрывчатых веществ для поджога леса".

О вынесении приговора сообщает ТАСС, передает Укринформ. 

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как заявляют в ФСБ, Машарипов якобы создал "два самодельных взрывных устройства зажигательного действия" и "планировал осуществить поджог горно-лесистой местности на территории Ялты с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе".

Как сообщалось, житель Ялты правозащитник Юнус Машарипов с 2014 года занимался правозащитной деятельностью в Крыму, сообщая о нарушениях прав детей, инвалидов и пенсионеров. В декабре 2017 года он рассказал о том, что сотрудники ФСБ по оккупированному Крыму допрашивали его о причинах частых поездкок на материковую Украину. Он заявлял об избиениях сотрудниами ФСБ и пытках электрическим током. Правозащитник рассказал, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые были получены под пытками, он указал, что был "агентом СБУ и выполнял её задачи".

Против Машарипова было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства.

"На данный момент сотрудники ФСБ угрожают мне расправой, доставкой в психбольницу на всю жизнь за то, что по 51 я отказался от данных мной показаний в результате пыток", – отметил обвиняемый.

В своем заявлении Машарипов попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его и сделать все возможное для его освобождения. Аналогичное заявление было направлено на имя руководителя управления ФСБ России по аннексированному Крыму Виктора Палагина.

Ранее в интернете было опубликовано видео о Юнусе Машарипове, как о 26 участнике "списка Сенцова", занимавшемся правозащитной деятельностью, но вынужденном под пытками оговорить себя.



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