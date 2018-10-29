ОБСЕ используется Россией для попытки легитимизации российской оккупационной власти в Крыму

07:01 14.11.2018 0 комментариев Крым

Россия использует ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве относительно выполнения обязательств государств-участниц по вопросам человеческого измерения для легитимизации оккупационной власти в Крыму.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

“Это мероприятие ОБСЕ используется Россией для попытки легитимизации российской оккупационной власти в Крыму. Проблема заключается в том, что мы как официальная украинская делегация вынуждены сидеть за одним столом с представителями так называемых общественных организаций, которых Россия пробует представить на совещании как "официальных представителей Крыма". Мы не соглашаемся на такую трактовку", - заявил Дещица. 

Он обратил внимание на то, что часть участников из России преподносят себя как "официальных представителей" разных уровней крымской власти и получают визы для въезда в Польшу, хотя находятся в списке лиц, которым ЕС запретил въезд на территорию стран-членов Сообщества, или имеют паспорта, выданные российской оккупационной властью в Крыму.

По его убеждению, украинская сторона должна основательно проанализировать свой подход к участию в этом совещании по вопросам человеческого измерения и предложить свое решение этой проблемы.

“Нужно проанализировать: стоит ли нам вести диалог с лицами, которые на самом деле подменяют понятия и пробуют всячески обмануть и Польшу, и мировое содружество, в частности ОБСЕ. Таким образом, мы втягиваемся в политику России, которая направлена на "отбеливание" или легитимизацию этих лиц", - отметил Дещица.

По его словам, совещание ОБСЕ по человеческому измерению, которое проходит в Варшаве, является нужным, однако с такими "официальными представителями" от Крыма нельзя вести диалог на официальном уровне. 

Одним из вариантов выхода из ситуации он назвал возможность ведения диалога с такими лицами только на уровне общественных организаций. 

“Однако, я опять подчеркиваю, что человеческое измерение является важным и вопрос прав граждан Украины, которые продолжают проживать в оккупированном Крыму, вопрос прав крымских татар, а также и преступления оккупационной власти, должны быть в повестке дня обсуждения во время ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве", - резюмировал Дещица. 



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