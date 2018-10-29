12 ноября в Киеве прошла конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа. Впервые в истории национального съезда крымских татар сбор делегатов Курултая проходил за пределами Крыма.

Это было вызвано экстренной надобностью найти решение назревших вопросов и невозможностью собраться в Крыму, на территории которого государство-оккупант – Россия – запретило Меджлис и Курултай, признав их террористическими структурами, пишет Укринформ.

С другой стороны, проведение Курултая за пределами Крыма на материковой Украине усложняло ситуацию тем, что для некоторых делегатов пересечение административной границы между Украиной и Крымом оставалось рискованным шагом и могло спровоцировать их дальнейшее преследование.

Все же решение о проведении конференции делегатов Курултая в киевском офисе Меджлиса посчитали единственно возможным. Поучаствовать в ней смогли 76 делегатов Курултая, более ста активистов и ветеранов крымскотатарского национального движения. Можно выделить несколько главных вопросов, которые были поставлены на конференции и на которые получили ответы крымские татары.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В КРЫМУ: НАША ПОБЕДА – ЭТО ВЕРНОСТЬ НАШИМ ПРИНЦИПАМ

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, как известно, проживающий в Крыму, считает, что крымскотатарский народ с достоинством проходит испытания, выпавшие на его долю. По его словам, если крымские татары смогли пережить вторую мировую войну, депортацию и трудности возвращения на родину, то смогут преодолеть и "присоединение Крыма к России".

"Нашей победой сегодня я называю верность нашим целям, нашей вере и нашим ненасильственным принципам борьбы", – сказал Джелялов в своем докладе на конференции. За последних 4,5 года люди в Крыму, считает он, не привыкли к новой "власти", но стали искать способы выжить в новых условиях. Более того, приспосабливаясь к новым реалиям, многие пытаются внести вклад в сохранение своего сообщества от чуждых идеологических установок – кто-то учит родной язык, кто-то повесил у себя крымскотатарский флаг, кто-то мониторит ситуацию с памятниками культуры в Крыму, кто-то борется за открытие новых крымскотатарских классов в школах. "Каждый из нас, надеясь на возвращение Крыму прежнего статуса, не просто спрашивает – "Когда?", но и вносит свой вклад в приближение этого времени", – сказал Джелялов.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ?

Как считает лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, жители Крыма не могут без риска для своей жизни и здоровья оказывать активное сопротивление новому оккупационному режиму. Но каждый может делать то, что ему под силу, – "фиксировать и передавать в офис Меджлиса крымскотатарского народа в Киеве все факты нарушения прав человека в Крыму, фиксировать и передавать имена отдельных людей, которые совершают беззакония в отношении людей, тщательно отслеживать, фиксировать и передавать информацию о фактах нанесения оккупантами ущерба экологии и ландшафту полуострова, а также культурным ценностям крымскотатарского народа".

По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, крымским татарам стоит задуматься над тем, чтобы пополнить ряды "Крымской солидарности" – общественной организации, которая отслеживает ситуацию с обысками, задержаниями и арестами в Крыму. Также Чийгоз считает, что в Крыму не слышно голоса крымскотатарской интеллигенции, и было бы неплохо провести собрание, чтобы определить для нее "фронт действий".

ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ В ЗАХВАЧЕННОМ НОВОЙ "ВЛАСТЬЮ" КРЫМУ?

Лидер крымскотатарского народа советует жителям Крыма "игнорировать проводимые оккупантами спектакли под названием выборы", а также "не участвовать в пропагандистских кампаниях оккупантов". Кроме того, Джемилев считает правыми тех, кто игнорирует коллаборантов и изолирует их от крымскотатарского народа.

По большому счету, считают собравшиеся в Киеве делегаты Курултая, просто не нужно терять человеческое достоинство и национальную честь представителя народа, который уже несколько веков пытается уничтожить имперская российская и советская власть. Лидер крымскотатарского народа также считает, что мусульмане в Крыму не должны посещать мечети, которыми руководят ставленники Муфтията, сотрудничающего с ФСБ. "Никакой имам не может быть полноценным имамом, если он получает заработную плату от оккупантов", – сказал Джемилев.

КАК ПОМОЧЬ АРЕСТОВАННЫМ В КРЫМУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ?

Семьи крымских политзаключенных нуждаются в финансовой и моральной поддержке. Необходимо проявлять участие по отношению к ним, и для этого многое делается. Например, на конференции Мустафа Джемилев объявил всем участникам собрания, что ждет их на свое 75-летие, которое 13 ноября отмечается в здании Киевской городской государственной администрации. Он напомнил, что в свой день рождения надеется получить от гостей не подарки, а пожертвования для детей и семей крымских политзаключенных.

Кроме того, Ахтем Чийгоз рассказал, что необходимо подумать о том, как оказывать элементарную помощь тем политзаключенным, которых российские власти этапирут за пределы Крыма, вглубь России, куда очень сложно приехать для оказания моральной поддержки. Для того, чтобы крымские ребята ощущали социальную помощь, считает Чийгоз, стоит увеличить численность консульских служб в городах, где находятся тюрьмы, в которых политзаключенные вынуждены пребывать.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЧЛЕНАМИ МЕДЖЛИСА, КОТОРЫЕ ПОШЛИ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С ОККУПАНТАМИ?

В ходе конференции делегатов Курултая несколько раз звучали призывы о необходимости окончательно вывести из состава Меджлиса крымскотатарского народа и Курултая тех представителей народа, которые пошли на сотрудничество с оккупационной властью в Крыму. На их место, считают участники конференции, необходимо избрать других, более достойных людей, ведь это остается одной из причин, по которой сегодня на съезде сложно создать кворум.

Нариман Джелялов, напротив, считает, что принципы работы Курултая не должны нарушаться, и если лишение статуса делегата Купултая не прописано во внутренних документах, то менять достаточно сложную демократическую процедуру избрания представителей народа нельзя. По его мнению, "из-за нескольких членов Меджлиса, которые сотрудничают с оккупационной властью, не нужно менять действующие нормы", а посему, считает он, найти ответ вероятнее всего получится со временем, после дискуссий и принятия соответствующих решений.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА КУРУЛТАЯ В УСЛОВИЯХ ОККУПАЦИИ

Один из основных вопросов конференции делегатов Курултая – о порядке организации деятельности Курултая в условиях временной оккупации Крыма. Именно поэтому на конференции принято решение, согласно которому предусмотрено внесение изменений и дополнений в регламент работы национального съезда. Меджлис крымскотатарского народа обязали внести до 15 января 2019 года все необходимые изменения и дополнения. Было также заявлено, что легализация особого порядка и специальных процедур деятельности Курултая наступит с того момента, когда предложенные Меджлисом изменения в регламент будут поддержаны личными подписями не менее половины состава всех делегатов Курултая крымскотатарского народа.

КОГДА БУДЕТ ИЗБРАН НОВЫЙ КУРУЛТАЙ?

Участники конференции приняли еще один документ, в котором говорится, что из-за отсутствия возможности проведения демократических выборов в Крыму и созыва нового Курултая крымскотатарского народа, полномочия делегатов нынешнего национального съезда "становятся такими, что продолжаются до времени, когда будут восстановлены условия для проведения на всей территории Крыма свободных выборов делегатов Курултая нового созыва". Данное заявление касается всех уровней и структур национального самоуправления крымскотатарского народа, в том числе Меджлиса, центральной избирательной и ревизионной комиссий.

Свое отношение к заявлению о пролонгации полномочий органов национального самоуправления крымских татар должны личной подписью в течение двух месяцев выразить и те делегаты съезда, которые по объективным причинам не смогли выехать из оккупированного Крыма.