Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам

21:38 13.11.2018 0 комментариев Молдова

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник встретилась сегодня, 12 ноября, в трехстороннем формате с государственным министром по примирению и гражданскому равноправию Грузии Кетеван Цикелашвили и с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадимом Чернышом.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции, передает DESCHIDE.MD.

Для Республики Молдова мероприятие такого рода проводится впервые, и было организовано по инициативе вице-премьера, ответственного за реализацию политик в области реинтеграции страны Кристиной Лесник в целях создания и институционализации постоянной коммуникационной платформы между Кишиневом, Тбилиси и Киевом по вопросам неурегулированных конфликтов.

В ходе дискуссий, официальные лица трех стран поддержали инициативу по углублению и укреплению многоотраслевого сотрудничества путем установления постоянного формата для диалога на уровне высокопоставленных должностных лиц и экспертов , ответственных за разработку технических решений по вопросам, связанным с региональными конфликтами, периодической организацией совместных мероприятий, осуществлением обмена опытом, с координацией мер, представляющих взаимный интерес и др.

Вице-премьер Кристина Лесник выразила полную открытость молдавской стороны к активному и пленарному участию в данном процессе, для полезного обмена опытом, многоотраслевого анализа явлений и проблем, вызванных наличием неразрешенных конфликтов, для выявления жизнеспособных решений в преодолении возникающих трудностей, для продвижения совместных проектов в соответствующей области, а также для привлечения международных партнеров в целях конструктивной поддержки процесса урегулирования.

Цикл событий такого рода продолжится с проведением в ближайшее время аналогичных мероприятий в столицах Украины и Грузии.



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