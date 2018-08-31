РФ прячет в Приднестровье около 20 тысяч тонн просроченных боеприпасов
|21:21 13.11.2018
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|Приднестровье
Российская Федерация блокирует доступ к потенциально опасным складам, где хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов, на границе между Украиной и Молдовой.
Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал молдавским журналистам, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.
"Военный контингент Российской Федерации сосредоточен в Черноморском регионе (военные базы на территории временно оккупированного Крыма), молдавском Приднестровье и на востоке Украины и представляет серьезную угрозу стабильному развитию нашим государствам. Склады с боеприпасами в селе Колбасна неподконтрольного Приднестровья создают угрозу как для Молдовы, так и для Украины, ведь населенный пункт расположен фактически на границе между Украиной и Молдовой, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность", - заявил министр.
Черныш заметил, что на стратегических складах с боеприпасами в Колбасном около 20 тысяч тонн боеприпасов разнообразного назначения: от стрелкового оружия до ракет реактивных систем залпового огня, - и срок годности части этих боеприпасов уже истек.
Как отметили в МВОТ, с конца 1980-х годов при выведении советских войск из Восточной Европы оттуда было вывезено значительное количество боеприпасов, которые разместили на складе боеприпасов в с.Колбасная Приднестровского региона Молдовы на границе с Украиной, где дислоцировалась 14-я армия.
В начале 1990-х на складе было до 43,5 тыс. тонн боеприпасов. После распада СССР 14-я армия перешла под юрисдикцию Российской Федерации. С 2000 по 2004 из склада было вывезено либо уничтожено на месте около половины запасов.
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