В оккупированном Крыму стали открыто призывать к расстрелам крымских татар / Видео

20:59 13.11.2018 0 комментариев Крым

Сегодня, 13 ноября, в подконтрольном России верховном суде оккупированного Крыма прошло заседание по продлению меры пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка".

Заседание проводилось в закрытом режиме. Однако, представителям общественности, пришедшим к зданию суда поддержать своих соотечественников, стали известны ужасающие подробности судебного заседания, сообщил на своей странице Фейсбук Риза Асанов.

"Пристав "верховного суда" Крыма предложил сегодня расстрелять всех обвиняемых по делу "Веджие Кашка". Так же он выразил сожаления в том что в 1944 году не всех крымских татар расстреляли, но скоро придет время и растреляют всех", - написал на своей странице Асанов.

"Если вдруг каким либо сбособом изчезнит видеозапись в суде. Хочу сообщить, что мы сняли показания свидетелей этого инцидента. Перевели на английский и отправили в Брюссель", сообщил Асанов.

Фигурантами этого дела являются четыре активиста крымскотатарского национального движения: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач, которые были задержаны в Симферополе 23 ноября 2017 года.

Видео: Крымская солидарность



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