Точной информации о состоянии здоровья украинского режиссера, незаконно осужденного в России Олега Сенцова, нет.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова,отвечая на вопрос журналистов о здоровье политузника, передает QHA

"У меня информация от Москальковой (уполномоченного по правам человека в России) и Федотова (председателя Совета по правам человека при президенте России) о том, что все нормально, что Сенцов практически вышел из последствий голодания, во что мало верится, поскольку и до голодовки он был нездоров", сказала Денисова.

Она отметила, что той информации, которую она получает о здоровье политузника, "верить невозможно".

Омбудсмен надеется узнать о здоровье Олега Сенцова от его адвоката, который должен посетить политузника в конце ноября.

По словам омбудсмена, Сенцов продолжает находиться в медицинской палате.

"В крайнем случае, нам так говорят", — отметила Денисова.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России заявили, что Олег Сенцов после выхода из голодовки начал принимать обычную пищу, и находится под наблюдением врачей.

Олег Сенцов удостоен премии Сахарова.