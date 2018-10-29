Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет - украинский омбудсмен
|20:42 13.11.2018
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|Крым
Точной информации о состоянии здоровья украинского режиссера, незаконно осужденного в России Олега Сенцова, нет.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова,отвечая на вопрос журналистов о здоровье политузника, передает QHA
"У меня информация от Москальковой (уполномоченного по правам человека в России) и Федотова (председателя Совета по правам человека при президенте России) о том, что все нормально, что Сенцов практически вышел из последствий голодания, во что мало верится, поскольку и до голодовки он был нездоров", сказала Денисова.
Она отметила, что той информации, которую она получает о здоровье политузника, "верить невозможно".
Омбудсмен надеется узнать о здоровье Олега Сенцова от его адвоката, который должен посетить политузника в конце ноября.
По словам омбудсмена, Сенцов продолжает находиться в медицинской палате.
"В крайнем случае, нам так говорят", — отметила Денисова.
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России заявили, что Олег Сенцов после выхода из голодовки начал принимать обычную пищу, и находится под наблюдением врачей.
Олег Сенцов удостоен премии Сахарова.
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