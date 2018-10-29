Міжпарламентська асамблея Україна-Польща-Литва закликала країни ЄС та G7 запровадити санкції проти морських портів РФ на Азові

17:05 13.11.2018 0 комментариев Крым

Міжпарламентська асамблея Україна-Польща-Литва закликала країни-члени Європейського Союзу та Великої сімки (G7) запровадити санкції проти російських морських портів в Азовському морі у відповідь на незаконну співпрацю з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму.

У Вільнюсі підписано кінцевий документ ІХ сесії Асамблеї членів Верховної Ради України, Сеймасу Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, передає прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Міжпарламентська асамблея  засуджує ескалацію конфлікту Російською Федерацією та мілітаризацію Азовського моря;

вітає резолюцію Європейського парламенту від 25 жовтня 2018 року щодо ситуації в Азовському морі;

закликає країни-члени Європейського Союзу та країни-члени Великої Сімки запровадити санкції проти російських морських портів в Азовському морі через їх незаконну взаємодію з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму, які були закриті українською владою;

підтримує мандат Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, який охоплює всю територію України, включаючи морську, для спостереження за ситуацією в Азовському морі та Керченській протоці, йдеться в резолюції, ухваленій на 9-му засіданні міжпарламентської асамблеї у вівторок, 13 листопада, у Вільнюсі.

Також, згідно з резолюцією, парламентська асамблея закликала країни ЄС розглянути можливість посилення санкцій проти РФ у разі продовження ескалації на сході України.

 



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