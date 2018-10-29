Приближенные Путина добрались до крымских виноградников

20:25 13.11.2018 0 комментариев Крым

Во время своего расследования журналисты «Открытых медиа» вышли на крупные винодельческие проекты в оккупированном Крыму, связанные с бывшим однокурсником и нынешним родственником главы РФ Владимира Путина Виктором Хмариным.

Как отмечается, крымское ООО "Ких-Шато" в августе 2018 года подписало с "правительством республики" соглашение об инвестировании 1,3 млрд рублей в создание агропромышленного кластера и рекреационной зоны "Гранд Шато Лаванда", пишет Информационное Сопротивление со ссылкой на Апостроф.

Участок площадью 111,2 га, который оккупанты выделили под этот проект, находится в поселке Партизанское, в 17 км от Ялты. Судя по соглашению, хозяйство будет заниматься выращиванием винограда и производством вина.

Одной винодельней "Ких-Шато" не ограничится. В декабре 2017 года оккупационные власти полуострова разрешили создать винодельческий агрокластер под названием «Шато Феодосийская долина» у поселка Орджоникидзе, недалеко от Феодосии. Компания собирается заниматься развитием сельского хозяйства, оказывать рекреационные и экскурсионные услуги. Инвестиции в проект должны составить 1,5 млрд рублей. По данным местных СМИ, хозяйство займет 1 тысячу га.

При этом, как указано на "инвестиционном портале Крыма", участки предоставлены компании в аренду на 49 лет.

Как установили журналисты, ООО "Ких-Шато" было зарегистрировано в июне 2017 года. Его владельцем является некоммерческая организация "Союз землеустроителей" ("Росзем"). Председатель её попечительского совета — российский бизнесмен, адвокат Виктор Хмарин.

А Хмарин - однокурсник президента России Владимира Путина, они вместе учились на юрфаке Ленинградского университета. В 1970-х годах Хмарин женился на двоюродной сестре Путина - Любови Кругловой.

Сейчас Хмарин является совладельцем ряда компаний, председателем совета директоров Дальневосточной земельно-инвестиционной корпорации, председателем попечительского совета Международного общественного движения "Мы любим Россию", почетным консулом Сейшельских Островов консульства в Санкт-Петербурге. А несколько месяцев назад Хмарин стал председателем совета директоров инвестиционной группы "Миролюб", которая предлагает инвесторам проекты в разных отраслях, в том числе в аграрном секторе.



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