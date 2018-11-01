Сбербанк не будет продавать попавший под санкции курортный комплекс в оккупированном Крыму

20:05 13.11.2018 0 комментариев Крым

Российский Сбербанк не планирует продавать санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA в аннексированном Крыму, который в начале ноября подпал под американские санкции. 

Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, пишут События Крыма

"Что касается Mriya, нет, мы не планируем его продавать. Это наш санаторий, в котором 70% загрузки – это наши сотрудники", – сказал Греф.

Он также отметил, что считает "странными" санкции в отношении курорта.

Напомним, 8 ноября Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США ввело новые финансовые санкции против трех физических лиц и девяти компаний в связи с ситуацией в Крыму и на Донбассе. В частности, в перечень вошли крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", а также компании "Крымтеплоэлектроцентраль", "Гарант-СВ", "Управляющая компания инфраструктурных проектов", "Южный Проект" и санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa.



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