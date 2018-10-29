Модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" должна завершиться в четвертом квартале 2022 года.

Об этом во вторник, 13 ноября, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, сообщает FlotProm.

"Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа в 2018 году заключен государственный контракт с акционерным обществом "Центр судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" со сроком завершения обязательств по контракту в четвертом квартале 2022 года", – цитирует Интерфакс выступление Алексея Криворучко на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что контракт на ремонт и модернизацию корабля, подписанный в апреле 2018 года, выполняет 35-й СРЗ (входит в состав Центра судоремонта "Звездочка"). Стоимость работ составит 60 млрд рублей. При этом глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов утверждал, что непосредственно ремонт и модернизация завершатся к концу 2020 года, после чего начнется испытательный цикл продолжительностью семь месяцев. То есть, по его словам, флот должен был получить корабль в 2021 году.



30 октября при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. Один из его кранов упал на палубу крейсера.



По мнению руководства Объединенной судостроительной корпорации, ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов".



По словам Алексея Криворучко, в ходе ремонта на крейсере заменят и отремонтируют элементы главной энергетической установки, модернизируют электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, а также средства, обеспечивающие эксплуатацию авиакрыла.



Отметим, что немного уступающий "Адмиралу Кузнецову" размерами атомный авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" на прошлой неделе передали флоту после капитального ремонта.

У французских специалистов ушло 18 месяцев на перезарядку реакторов, а также модернизацию боевых систем с полным переоборудованием командного центра, обновлением телекоммуникационных систем и установкой новых радиолокационных и навигационных систем.