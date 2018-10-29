Россия вознамерилась открыть представительство оккупированного Крыма в Европе

19:20 13.11.2018 0 комментариев Крым

В Европе в начале следующего года появится представительство оккупированного Крыма, которое будет продвигать интересы полуострова. Рабочая группа по открытию организации в Брюсселе уже создана, в дальнейшем представительство будет внесено в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС.

Об этом сообщил сопредседатель V "Ялтинского международного экономического форума" Андрей Назаров. Бельгийский депутат Филип Девинтер, вошедший в рабочую группу, пояснил, что инициатива нацелена на преодоление санкционного режима, пишут Известия.

Представительство аннексированного Росией Крыма в Брюсселе станет первой общественной организацией на территории ЕС, которая на законных основаниях будет продвигать интересы полуострова, считает Андрей Назаров.

Назаров уверяет, что инициативу уже поддержали действующие европейские политики.

Напомним, ранее сопредседатель оргкомитета "Ялтинского международного экономического форума"  Андрей Назаров заявил, что ЯМЭФ, который в 2019 году пройдет в пятый раз, в ближайшей перспективе станет мировым центром дискуссий и составит конкуренцию Всемирному экономическому форуму в Давосе.

Напомним, постпред США при ЕС призвал Европу к единству санкционной политики против России.



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