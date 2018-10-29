Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может работать в окупированном Россией Крыму, поскольку не достигнут консенсус всех 57 государств-членов ОБСЕ, в том числе Украины и России.

Об этом сообщает Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на представителя пресс-подразделения СММ ОБСЕ Драганы Николич-Соломон, передает Флот - 2017.

«В марте 2014 57 государств-участников ОБСЕ консенсусным решением одобрили мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. С марта 2014 года мандат миссии не менялся. Любое изменение положений мандата СMM требует консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ, в частности Украины и России. Однако по доступу СММ в Крым консенсус достигнут не был», - пояснили в СММ ОБСЕ.

По словам представителя миссии, относительно мандата миссии есть интерпретации со стороны делегаций Украины, Канады, США и России по поводу географии деятельности миссии, в частности, Крымского полуострова.

«Пока соответствующий консенсус не будет достигнут, миссия не может осуществлять мониторинг в Крыму», - разъясняют в СММ ОБСЕ.

Представитель миссии напомнила, что на данный момент наблюдатели СММ регулярно осуществляют патрулирование в Херсонской области, и с его ходом можно ознакомиться в отчетах миссии.

Ранее, в июле 2018 заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил Россию в блокировании доступа на полуостров для всех влиятельных международных организаций, в том числе - ООН и ОБСЕ.

25 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую к ужесточению санкций против России и расширение сферы действия миссии ОБСЕ в Украине. Также предполагается создание поста спецпосланника Европейского союза из Крыма и Донбасса.

Украина и международные правозащитные организации неоднократно обращали внимание на нарушения прав человека в аннексирована Крыму. Россия, однако, все обвинения в нарушении прав жителей аннексированного полуострова отвергает.