Без консенсуса стран-участниц ОБСЕ - мониторинговая миссия в оккупированном Крыму работать не может

18:54 13.11.2018 0 комментариев Крым

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может работать в окупированном Россией Крыму, поскольку не достигнут консенсус всех 57 государств-членов ОБСЕ, в том числе Украины и России.

Об этом сообщает Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на представителя пресс-подразделения СММ ОБСЕ Драганы Николич-Соломон, передает  Флот - 2017.

«В марте 2014 57 государств-участников ОБСЕ консенсусным решением одобрили мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. С марта 2014 года мандат миссии не менялся. Любое изменение положений мандата СMM требует консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ, в частности Украины и России. Однако по доступу СММ в Крым консенсус достигнут не был», - пояснили в СММ ОБСЕ.

По словам представителя миссии, относительно мандата миссии есть интерпретации со стороны делегаций Украины, Канады, США и России по поводу географии деятельности миссии, в частности, Крымского полуострова.

«Пока соответствующий консенсус не будет достигнут, миссия не может осуществлять мониторинг в Крыму», - разъясняют в СММ ОБСЕ.

Представитель миссии напомнила, что на данный момент наблюдатели СММ регулярно осуществляют патрулирование в Херсонской области, и с его ходом можно ознакомиться в отчетах миссии.

Ранее, в июле 2018 заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил Россию в блокировании доступа на полуостров для всех влиятельных международных организаций, в том числе - ООН и ОБСЕ.

25 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую к ужесточению санкций против России и расширение сферы действия миссии ОБСЕ в Украине. Также предполагается создание поста спецпосланника Европейского союза из Крыма и Донбасса.

Украина и международные правозащитные организации неоднократно обращали внимание на нарушения прав человека в аннексирована Крыму. Россия, однако, все обвинения в нарушении прав жителей аннексированного полуострова отвергает.



Ещё на эту тему:

19:20 13.11.2018
Россия вознамерилась открыть представительство оккупированного Крыма в Европе
12:31 13.11.2018
Неофициальные заявления об обмене Крыма на Донбасс говорят о неуверенности России в будущем полуострова
15:28 12.11.2018
Крым необходим России для военного господства в Черноморском регионе
07:25 12.11.2018
Російський суд відмовився розсекретити укази про помилування Чийгоза і Умерова
15:01 08.11.2018
О неофициальных предложениях по разрешению конфликта на Донбассе в обмен на Крым / Видео
08:21 08.11.2018
Трамп звинуватив «режим» Обами у втраті Україною Криму
07:59 08.11.2018
Европейская народная партия приняла с резолюцию о непризнании аннексии Крыма
15:20 07.11.2018
Комитет Генассамблеи ООН проголосует за новый проект резолюции по оккупированному Крыму
17:34 06.11.2018
Соавторами новой украинской резолюции ООН по Крыму уже стали более 30 стран
07:01 05.11.2018
Украина и Турция скоординируют действия по борьбе с агрессией России в Азовском море
20:06 02.11.2018
Освобождение украинских политузников обсудят с Эрдоганом
12:00 02.11.2018
Оккупанты выпустили из СИЗО капитана задержанного в Крыму украинского судна
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
Все новости страны
Болгария Болгария
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
Все новости страны
Греция Греция
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
Все новости страны
Грузия Грузия
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 12.11.2018
ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
14:30 09.11.2018
Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
Все новости страны
Россия Россия
19:44 13.11.2018
После ЧП с плавучим доком Минобороны РФ отвело на ремонт "Адмирала Кузнецова" еще четыре года
18:29 13.11.2018
Из-за подорожания авиакеросина "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей прибыли
17:14 13.11.2018
Постпред США призвал Европу к единству санкционной политики против России
15:56 13.11.2018
В этом году отток капитала из РФ вырос втрое - до $42,2 млрд
Все новости страны
Румыния Румыния
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
Все новости страны
Турция Турция
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
11:11 12.11.2018
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:42 13.11.2018
Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет - украинский омбудсмен
20:25 13.11.2018
Приближенные Путина добрались до крымских виноградников
20:05 13.11.2018
Сбербанк не будет продавать попавший под санкции курортный комплекс в оккупированном Крыму
19:20 13.11.2018
Россия вознамерилась открыть представительство оккупированного Крыма в Европе
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс