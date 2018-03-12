Оккупированный Севастополь, как «субъект» РФ, расположенный на территории ЮВО, входит в тройку лидеров по так называемому «военно-патриотическому воспитанию».

Об этом сообщаетс на сайте минобороны страны-оккупанта, передает Флот - 2017.

По информации военного ведомства, с начала года на территории регионов с дислокацией войск ЮВО в ряды Юнармии вступило более 45 тыс. юношей, проведено более 1300 мероприятий патриотической направленности.

Наиболее масштабными стало участие представителей так называемого Крымского регионального отделения Юнармии в проведении патриотический акций «Встать в строй», «Мы верим в тебя солдат», «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор».

На сегодняшний день, как отмечают оккупанты, лидерами по военно-патриотическому воспитанию в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, является Ставропольский край, в котором юнармейцами стали более 11 тыс. школьников, второе место занимает Севастополь – свыше 6 тыс. и третье – Республика Дагестан – более 5 тыс.

Всего на территории дислокации войск ЮВО создано около 250 муниципальных отделений военно-патриотического движения, объединяющих более 1,5 юнармейских отрядов.

Ранее, Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин зявлял, что временно оккупированная территория АР Крым превратилась в «зону сплошной милитаризации», в процесс «всеобщей военщины вовлечены и дети разных возрастов».

По словам Бабина, в оккупированном Крыму действует «система привлечения детей в военизированные структуры», которая «начинается с детского сада». Он подчеркивал, что «начальная военная подготовка абсолютно принудительная и обязательная, и охватывает абсолютное большинство детей», в обратном случае, если дети будут уклоняться, то «просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами».

По информации постпреда, «в северных районах Крыма, где россияне держат подразделения собственной погранслужбы, в каждом населенном пункте создают детские лагеря для помощи российским пограничникам, чтобы они искали украинских нарушителей того, что они считают «государственной границей».

Украинские правозащитники также обращали и обращают внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Правозащитница Ольга Скрипник напоминала об опасном последствии оккупации для детей - милитаризации образования в Крыму.

«Российские власти проводят военную пропаганду среди несовершеннолетних жителей Крыма, готовя их к службе в российской армии, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», - говорила Срипник.

Справка:

Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движение.

В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

29 октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В её рамках по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016 года была создана ВВПОД «Юнармия».

Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Структура движения привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и Центрального спортивного клуба армии.

Для проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура Министерства обороны РФ, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут специализированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, летчиков и танкистов.

Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Официальный гимн движения — песня «Служить России» (авторы Эдуард Ханок и Илья Резник), слова которой призывают служить в российских вооруженных силах:

«Служить России суждено тебе и мне,

служить России - удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем

Плечо к плечу идут Российские войска,

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить РОССИИ».