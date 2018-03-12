Милитаризация захватывает детей – оккупированный Севастополь вошел тройку лидеров по «военно-патриотическому воспитанию»

18:03 13.11.2018 0 комментариев Крым

Оккупированный Севастополь, как «субъект» РФ, расположенный на территории ЮВО, входит в тройку лидеров по так называемому «военно-патриотическому воспитанию».

Об этом сообщаетс на сайте минобороны страны-оккупанта, передает Флот - 2017.

По информации военного ведомства, с начала года на территории регионов с дислокацией войск ЮВО в ряды Юнармии вступило более 45 тыс. юношей, проведено более 1300 мероприятий патриотической направленности.

Наиболее масштабными стало участие представителей так называемого Крымского регионального отделения Юнармии в проведении патриотический акций «Встать в строй», «Мы верим в тебя солдат», «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор».

На сегодняшний день, как отмечают оккупанты, лидерами по военно-патриотическому воспитанию в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, является Ставропольский край, в котором юнармейцами стали более 11 тыс. школьников, второе место занимает Севастополь – свыше 6 тыс. и третье – Республика Дагестан – более 5 тыс.

Всего на территории дислокации войск ЮВО создано около 250 муниципальных отделений военно-патриотического движения, объединяющих более 1,5 юнармейских отрядов.

Ранее, Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин зявлял, что временно оккупированная территория АР Крым превратилась в «зону сплошной милитаризации», в процесс «всеобщей военщины вовлечены и дети разных возрастов».

По словам Бабина, в оккупированном Крыму действует «система привлечения детей в военизированные структуры», которая «начинается с детского сада». Он подчеркивал, что «начальная военная подготовка абсолютно принудительная и обязательная, и охватывает абсолютное большинство детей», в обратном случае, если дети будут уклоняться, то «просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами».

По информации постпреда, «в северных районах Крыма, где россияне держат подразделения собственной погранслужбы, в каждом населенном пункте создают детские лагеря для помощи российским пограничникам, чтобы они искали украинских нарушителей того, что они считают «государственной границей».

Украинские правозащитники также обращали и обращают внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Правозащитница Ольга Скрипник напоминала об опасном последствии оккупации для детей - милитаризации образования в Крыму.

«Российские власти проводят военную пропаганду среди несовершеннолетних жителей Крыма, готовя их к службе в российской армии, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», - говорила Срипник.

Справка:

Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движение.

В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

29 октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В её рамках по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016 года была создана ВВПОД «Юнармия».

Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Структура движения привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и Центрального спортивного клуба армии.

Для проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура Министерства обороны РФ, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут специализированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, летчиков и танкистов.

Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Официальный гимн движения — песня «Служить России» (авторы Эдуард Ханок и Илья Резник), слова которой призывают служить в российских вооруженных силах:

«Служить России суждено тебе и мне,

служить России - удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем

Плечо к плечу идут Российские войска,

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить РОССИИ».



Ещё на эту тему:

19:04 18.10.2018
Трагедия в Керчи - ребенок не должен держать в руках оружие! / Фото
10:05 16.10.2018
В Керчи оккупанты приняли школьников в отряды казаков и друзей ФСБ
15:15 01.10.2018
В оккупированном Симферополе научат детей обращаться с оружием
09:06 01.06.2018
В «Артеке» 1 июня стартуют военно-патриотические смены Юнармии
13:43 21.05.2018
В Артеке воспитают юных прокуроров
14:09 25.04.2018
Мрачный маскарад: в сети показали фото пропагандистской акции с детьми в оккупированном Крыму
08:38 01.04.2018
Детей, отдыхающих в «Артеке», теперь будет обучать Следственный комитет РФ
12:27 29.03.2018
Крымским школьникам оккупанты хотят навязать православие
09:18 20.03.2018
К движению «Юнармия» в Севастополе присоединилось более 60 школ
18:47 12.03.2018
В Артеке в годовщину аннексии Крыма проведут "детский референдум"
13:17 12.03.2018
В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам – правозащитники / Фото
14:01 23.02.2018
В Севастополе оккупанты могут открыть кадетское училище для девочек
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
Все новости страны
Болгария Болгария
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
Все новости страны
Греция Греция
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
Все новости страны
Грузия Грузия
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 12.11.2018
ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
14:30 09.11.2018
Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
Все новости страны
Россия Россия
19:44 13.11.2018
После ЧП с плавучим доком Минобороны РФ отвело на ремонт "Адмирала Кузнецова" еще четыре года
18:29 13.11.2018
Из-за подорожания авиакеросина "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей прибыли
17:14 13.11.2018
Постпред США призвал Европу к единству санкционной политики против России
15:56 13.11.2018
В этом году отток капитала из РФ вырос втрое - до $42,2 млрд
Все новости страны
Румыния Румыния
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
Все новости страны
Турция Турция
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
11:11 12.11.2018
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:42 13.11.2018
Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет - украинский омбудсмен
20:25 13.11.2018
Приближенные Путина добрались до крымских виноградников
20:05 13.11.2018
Сбербанк не будет продавать попавший под санкции курортный комплекс в оккупированном Крыму
19:20 13.11.2018
Россия вознамерилась открыть представительство оккупированного Крыма в Европе
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс