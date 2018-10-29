12 ноября, в керченской школе № 17 оккупанты искали взрывное устройство.

Об этом сообщает Флот - 2017, со ссылкой на сообщения очевидцев.

Керченский силовики подтвердили информацию.

«Поступил вызов, полиция выехала незамедлительно. К счастью – это был ложный вызов и взрывное устройство на территории учебного заведения не обнаружено», - сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, школа №17 расположена на на улице Войкова, на той же, что и политехнический колледж, в котором 17 октября сработало взрывное устройство и велась стрельба. В результате трагоедии погиб 21 человек, более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. По последним данным, общее количество пострадавших и погибших в оккупированной Керчи составило 88 человек.

Ранее сообщалось, что в конце октября была «заминирована» севастопольская школа №15 (ул. Героев Сталинграда, оккупированный Севастополь). О ЧП родители узнали из сообщений детей-школьников. Дети были эвакуированы. Севастопольские силовики-оккупанты сообщили, что «в учебном заведении якобы обнаружили бесхозный предмет, который, как выяснилось, не представлял опасности».

В свою очередь фейковый «глава Крыма» Сергей Аксенов обратился к Президенту РФ с просьбой уполномочить Росгвардию охранять школы и другие образовательные учреждения оккупированного Крыма после взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи.

Отметим, что одной из причин трагедии в оккупированной Керчи журналисты рассматривают контроль силовым ведомством «Росгвардия» рынка охранных услуг. Год назад Росгвардия обратилась к правительству РФ с инициативой – отказаться от антимонопольного подхода в вопросе охраны учебных заведений. На практике это означает, что образовательные учреждения отказываются от проведения конкурсов на предоставление охранных услуг. Было предложено, что контроль и защиту обязаны обеспечивать частные охранные предприятия «понятные» руководству Росгвардии. То есть, ведомство захотело взять под себя рынок ЧОП, монополизировать рынок и вывести дополнительные деньги из бюджета.

Обращаем внимание, что Москва настойчиво проводит политику расширения подномочий Росгвардии в оккупированном Крыму. Принят закон, который наделяет военнослужащих Росгвардии в Крыму новыми полномочиями по обеспечению якобы «безопасности» акватории в районе Крымского моста. А с 24 октября военная автомобильная инспекция Росгвардии контролирует соблюдение требований при изменении конструкции автомобилей, а также автомобильных прицепов. Для этого она получила право останавливать автомобили на дорогах Крыма и осматривать транспортные средства.

Москва готова «инвестировать» в «крымскую» Росгвардию: в течение четырех лет будет выделено более 4 миллиардов рублей на строительство воинской части для личного состава Росгвардии в оккупированном Севастополе. Конкурс на строительство уже открыт.

Напомним, Национальная гвардия (Росгвардия) РФ создана 5 апреля 2016 года для борьбы с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Силовое ведомство имеет широкие полномочия: право стрелять без предупреждения, применять бронетехнику, водометы. Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет исключительно Президент РФ.

В СМИ уже распространилось название Росгвардии - «опричнина Путина».

По мнению экспертов, данная силовая структура необходима Путину для подавления и разгона мирных акций протеста.