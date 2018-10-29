В России с начала 2018 года на 35% подорожал авиакеросин. Из-за подорожания топлива и инфляции "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей "выпадающих доходов".

Об этом сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, передает ТАСС.

"Подорожание керосина на рынке в этом году по отношению к прошлому году составило 35%. "Аэрофлот" потерял выпадающих доходов в этом году только по керосину 32,8 млрд рублей. Это наши ожидания по году. Плюс девальвация: более 50% платежей "Аэрофлота" - это валютные платежи, - сказал он. - Что дала девальвация? Выпадающие [доходы] еще 22 млрд рублей. Таким образом, у нас почти 55 млрд рублей выпадающих доходов".

При этом, по словам Савельева, у авиакомпании прямые контракты с поставщиками нефти ("Роснефтью", "Газпром нефтью" и "Лукойлом"), сформированные с помощью формульного ценообразования. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила авиаперевозчикам покупать топливо через биржевые торги, чтобы снизить затраты и застраховать себя от волатильности нефтяных котировок.

По словам Савельева, на бирже недостаточный для авиакомпаний объем топлива. "Если на бирже будет достаточный объем закупок, а цена будет ниже, чем мы закупаем по прямым контрактам - почему нет? Идея сама по себе правильная, только должны быть объемы соответствующие на бирже предлагаться", - отметил он.

При этом заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров уточнил, что сейчас "Аэрофлот" в месяц закупает около 120 тыс. тонн топлива, а на бирже предлагается всего 20 тыс. тонн.

"Аэрофлот" потребляет 3,5 млн тонн авиакеросина в год, уточнил Савельев.