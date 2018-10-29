Крымский адвокат Эмиль Курбединов назвал имена двоих свидетелей, которые в «суде» давали показания против крымских татар в «деле Хизб ут-Тахрир».

Об этом Курбединов сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу ATR.

«Скрытые свидетели — это огромная проблема российского правосудия, которую придумали и лоббировали спецслужбы. Я называю их «спасательным кругом». Все началось с севастопольских ребят («дело Хизб ут-Тахрир»), среди которых и Руслан Зейтуллаев, которых арестовали вначале 2015 года. Там был тайный свидетель, мы с этим столкнулись впервые, но узнали в этом свидетеле жителя Севастополя, по-моему, араба — Аднана Масри. И по Бахчисарайскому делу («дело Хизб ут-Тахрир») ребята узнали жителя Бахчисарая — Константина Алексеева, который принял ислам и втерся к ним в доверие. Он записывал их разговоры на диктофон и потом передал их в ФСБ. Такие люди работают, как «скрытые свидетели». Они говорят абсолютную ложь. На любой неудобный для них вопрос, они говорят, что это разоблачит их личность», — заявил Курбединов.

С момента аннексии Россией Крыма в 2014 году, оккупанты не прекращают репрессии против крымских татар. ФСБ сфабриковала несколько уголовных дел против проукраинских активистов, «власти» Крыма запретили деятельность представительного органа крымскотатарского народа — Меджлиса, и продолжают обвинять «неугодных» крымских татар в терроризме и связях с запрещенными в РФ организациями.