В период января-октября 2018 года чистый отток капитала из России вырос в три раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил $ 42,2 млрд.

Об этом сообщили в российском Центробанке, передает ESPRESO.TV, со ссылкой на ВВС .

В Центробанке РФ отток капитала объясняют погашением банками внешних обязательств и приобретением другими секторами финансовых активов за рубежом. Эти факторы влияют на процесс оттока капитала из России примерно в равных пропорциях.

"Это связано с событиями, которые мы наблюдали в августе-сентябре: усиление санкционной риторики, девальвация рубля в условиях относительно высоких цен на нефть. Я вижу прямую связь этого внешнего фона с оттоком капитала - люди боятся санкций и пытаются вывести деньги из страны ", - пояснил главный экономист банка "Уралсиб" (одного из крупнейших универсальных банков федерального уровня, - ред.) Алексей Девятов.

Чистый отток капитала в январе-августе составил $26,5 млрд - в 2,8 раза выше аналогичного периода 2017 года. За 9 месяцев текущего года зафиксирован отток $ 31,9 млрд - в 2,3 раза больше предыдущего года. В сентябре российское Минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала с $18 млрд до $41 млрд и снизило прогноз курса рубля.

Среди причин министерство называло жесткую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы США, общую тенденцию оттока капитала из развивающихся стран, и кризис в Турции, из-за которого в том числе снизился курс рубля. Также российское министерство отметило влияние усиления внешнеторговых ограничений и угрозы новых санкций со стороны США.

В течение текущего года российский Центробанк несколько раз ухудшал свой прогноз по оттоку капитала: с $16 млрд до $30 млрд, а уже в сентябре - до $55 млрд. В конце октября Центробанк обновил прогноз по оттоку до $66 млрд.

В 2017 году чистый отток капитала из России превысил $30 млрд - в 1,6 раза больше по сравнению с 2016 годом.