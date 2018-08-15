Оккупационные власти Крыма рассчитывают выручить от продажи "Крымтелекома" не менее 1,3 млрд рублей.

Об этом сообщила т.н. " глава комитета" по имущественным и земельным отношениям оккупированного Крыма Евгения Добрыня, передает ТАСС.

"Сумма - минимум 1,3 млрд рублей. Я очень надеюсь, что будет не один соискатель, а несколько", - сообщила она.

По ее словам, часть средств от продажи могут пойти на реализацию программ, которые действуют в оккупированном Крыму.

"Парламент" оккупированного Крыма одобрил во вторник, 13 ноября, внесение пакета акций предприятия, который сейчас, как было заявлено, "полностью принадлежит республике", в программу приватизации на текущий год, сообщила пресс-служба Госсовета оккупированного Крыма.

"В пакет включены 13 млн 32 тысяч 530 обыкновенных акций компании номинальной стоимостью 100 рублей каждая", - сообщает Госсовет оккупантов.

Т. н. «государственный совет» в оккупированном Россией Крыму 11 сентября 2018 гда согласовал приватизацию крупнейшего в регионе государственного оператора фиксированной связи - ГУП «Крымтелеком» и еще четырех унитарных предприятий.

Предприятие недавно было "акционировано".