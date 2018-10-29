Ракетный катер «Набережные Челны» и четыре подразделения соединений и частей армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупанта подтвердили звания «ударный».

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев, передает Крыминформ.

«Катер и подразделения получили высокие оценки при проведении практических действий в ходе проверок уровня боевой готовности, выходов в море и в ходе выполнения учебно-боевых задач на учениях», – говорится в сообщении.

Помимо катера, звание «ударный» получили танковая рота соединения береговой обороны, зенитно-ракетная батарея зенитно-ракетного полка, рота водообеспечения отдельного морского инженерного полка и рота радиопомех батальона радиоэлектронной борьбы.

Как отметил Рулев, в новом 2018-2019 учебном году экипажи катера и военнослужащие подразделений армейского конкурса будут участвовать в двусторонних тактических учениях, в ходе которых подтвердят звание «ударный».