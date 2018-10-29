Фигурантов "дела Веджие Кашка" в оккупированном Крыму будут судить в закрытом режиме

15:03 13.11.2018 0 комментариев Крым

В подконтрольном России верховном суде оккупированного Крыма решили проводить заседания по продлению меры пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" в закрытом режиме.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сообщества "Крымский Процесс" в Facebook.

"В верховном суде Крыма объявили, что все четыре заседания по продлению меры пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" будут проходить в закрытом режиме. Людей, которые пришли поддержать обвиняемых, не пустили даже в здание суда", - сообщили в сообществе.

Фигурантами этого дела являются четыре активиста крымскотатарского национального движения: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач, которые были задержаны в Симферополе 23 ноября 2017 года.

Их обвиняют в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, которая позже скончалась в карете скорой помощи, напомнили в сообществе.

12 сентября арест активистов продлили до 15 ноября. Позже "суд" в Крыму оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов на продление меры пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка".

Российский адвокат Николай Полозов начал независимое расследование смерти в Крыму в 2017 году ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка.



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