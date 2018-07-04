Компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), один из лидеров турецкой оборонной промышленности, представит на международном авиашоу в Бахрейне многоцелевой двухмоторный вертолет T-625.

T-625 совершил первый испытательный полет в сентябре нынешнего года, передает АА.

В Турции считают Бахрейн дружественной страной и реальным партнером по совместному производству многоцелевых и модернизации ударных вертолетов.

Вертолет T625 разработан TUSAŞ при поддержке Секретариата оборонной промышленности Турции.

Разработка многоцелевого двухмоторного вертолета T-625 в Турции велась с 2013 года. Контракт на разработку вертолета с TUSAŞ был подписан 26 сентября 2013 года.

Вертолет предназначен для транспортировки бригад скорой медицинской помощи, проведения поисково-спасательных и противопожарных операций в дневное и ночное время суток и в сложных погодных условиях.

Трехдневное авиашоу в Бахрейне стартует в среду, 14 ноября.



Фото с сайта АА