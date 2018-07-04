На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
|14:37 13.11.2018
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|Турция
Компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), один из лидеров турецкой оборонной промышленности, представит на международном авиашоу в Бахрейне многоцелевой двухмоторный вертолет T-625.
T-625 совершил первый испытательный полет в сентябре нынешнего года, передает АА.
В Турции считают Бахрейн дружественной страной и реальным партнером по совместному производству многоцелевых и модернизации ударных вертолетов.
Вертолет T625 разработан TUSAŞ при поддержке Секретариата оборонной промышленности Турции.
Разработка многоцелевого двухмоторного вертолета T-625 в Турции велась с 2013 года. Контракт на разработку вертолета с TUSAŞ был подписан 26 сентября 2013 года.
Вертолет предназначен для транспортировки бригад скорой медицинской помощи, проведения поисково-спасательных и противопожарных операций в дневное и ночное время суток и в сложных погодных условиях.
Трехдневное авиашоу в Бахрейне стартует в среду, 14 ноября.
Фото с сайта АА
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