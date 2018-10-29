В оккупированном Крыму «Севастопольский городской суд» по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых ФСБ обвиняет в якобы в подготовке диверсий на территории полуострова, допросил оперативного сотрудника ФСБ. Дудка жалуется на проблемы со здоровьем.

Об этом изданию Крым.Реалии сообщил адвокат Сергей Легостов, передает Центр журналистских расследований.

«Это оперативный сотрудник ФСБ. Его показания касались обнаружения самодельных взрывных устройств в тайнике. Он вместе с другими сотрудниками ФСБ обнаружил эти устройства и заменил на муляжи, за которыми в итоге никто не пришел», – рассказал Легостов.

Также, отметил адвокат, в ходе заседания были оглашены «секретные материалы дела».

«Владимир (Дудка — ред.) рассказал, что его якобы должна была навестить Татьяна Москалькова (омбудсмен РФ — ред.). И вроде бы как они разминулись, потому что, когда она была в СИЗО, Владимир был на суде. В этом контексте стоит отметить, что лечение Владимира до сих пор не надлежащее. Если объективно, то ситуация с лечением никак не выравнивается, учитывая где он находится уже третий год подряд», – добавил Легостов.

На следующем заседании «суда», которое запланировано на 15 ноября, планируют допросить 3-4 свидетелей обвинения.

Напомним, Владимира Дудку, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. По версии ФСБ РФ, они являются участниками диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины. В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.