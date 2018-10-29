Организация Североатлантического договора не планирует проводить совместные учения с Украиной в Азовском море.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал глава украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко, пишет ZN,UA.

Со слов Пристако, Североатлантический Альянс не намерен провоцировать российскую сторону.

"Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты РФ как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию… Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море мы не имеем", - рассказал Пристайко, отметив, что вхождение военных кораблей в Азовское море сейчас является проблематичным.

Глава миссии Украины также уточнил, что особый интерес для партнеров представляют суда, принадлежащие странам-членам Альянса и задержанные в Азовском море. По его словам, ни НАТО, ни Украина не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта. Более того, украинская сторона сейчас больше заботится о том, как защитить свое побережье и усилить свои возможности.