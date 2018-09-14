По сравнению с сентябрем в октябре 2018 года админграницу с оккупированным Крымом пересекло на 46,6% меньше людей и на 39,7% меньше транспортных средств.

Об этом говорится в Facebook Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ), передает QHA.

Так, за октябрь админграницу в обоих направлениях пересекли 142 363 человека и 26 406 автомобилей.

Контрольно-пропускной пункт "Чонгар" в направлении материковой Украины пересекло 54 673 человека и 10 216 авто, обратно — 49 321 человек и 9 535 авто.

Через КПВВ "Каланчак" на материковую Украину переместились 14 537 человек и 1 446 авто, в обратном направлении — 14 140 и 1 467 соответственно.

Контрольным пунктом "Чаплинка" для посещения материковой Украины воспользовались 4 894 человек и 1 873 единиц транспорта; обратно переместились 4 798 лица и 1 869 авто.

В ведомстве отмечают, что админграницу пересекают в основном для посещения семей, закупки товаров и получения услуг, в частности, оформления документов.

Один из самых высоких показателей пересечения админграницы с Крымом был зафиксирован в июле 2018 года, когда общее число пересечений достигло 350 тысяч человек.

КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" 6 сентября приостановили работу в связи с химическими выборосами в Крыму. Пересечь админграницу можно было через КПВВ "Чонгар".



Фото МинВОТ