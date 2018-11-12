Попытки россиян во время переговоров протолкнуть тему об обмене Крыма на Донбасс свидетельствуют о неуверенности страны-оккупанта в своих дальнейших действиях.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Предложение отказаться от претензий на Крым в обмен на Донбасс. О чем это говорит? Это говорит о том, что хоть они и заявляют, что все это навеки, на самом деле, они понимают, что это уже не такая простая ситуация. Если бы они считали, что это уже решенный вопрос, для чего бы тогда им предлагать его (Крым, - ред.) на что-то менять. Так что в этом подходе уже прочитывается очень простая истина: они не уверены в себе, они понимают, что захватили чужое, что они нарушили международное право, это аннексия, за которую есть ответственность", - отметил Огрызко.

Именно поэтому, по его словам, украинские дипломаты должны об этом постоянно напоминать и говорить публично на всех международных переговорных площадках, несмотря на то, что тема Крыма занимает второстепенную позицию по сравнению с Донбассом. Следовательно, по словам дипломата, речь идет о неуклонном формировании соответствующего формата по решению крымского вопроса.

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук 8 ноября заявил, что в международных группах по Донбассу Украинетайком предлагают отказаться от Крыма.

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный 9 ноября подтвердил вышеуказанную информацию: "Такие разговоры действительно велись во время работы Трехсторонней контактной группы", - сказал, в частности, он.