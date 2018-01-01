Структуры Аркадия Ротенберга после окончания строительства моста через Керченский пролив могут перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект — сухогрузный район порта Тамань.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в начале ноября вице-премьер Максим Акимов на совещании о строительстве порта в Тамани предложил проработать вопрос об использовании в проекте мощностей организаций, задействованных на строительстве Крымского моста. В аппарате Акимова подтвердили, что такой вопрос обсуждался, хотя "про конкретные компании речь не шла".

Однако источники газеты считают, что к строительству сухогрузного района порта привлекут структуры генподрядчика моста — ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга. Их могут задействовать разными способами, например, через создание "дочки" (вроде "СГМ-Порт"), считает один из собеседников издания. Представитель семьи Ротенбергов заявила, что отказалась от комментариев.

Как утверждают источники "Коммерсанта", на совещании прямо обсуждалась возможность привлечения в Тамань именно структур СГМ. По словам одного из собеседников, инвесторы отметили перспективы привлечения СГМ как подрядчика.

Как отмечает другой собеседник газеты, предварительные договоренности об участии мостовиков в строительстве порта Тамань достигли еще весной на уровне акционеров. Проект порта планируется реализовать полностью за частные деньги, так что выбор подрядчиков — исключительно вопрос экономики, добавляет он. Однако окончательного проекта пока нет..

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что госбанки будут активнее кредитовать концессионера и инвесторов терминалов, если привлекут согласованных с правительством подрядчиков. По его оценке, объем работ только по федеральным объектам порта для СГМ может составить около 65 миллиардов рублей.