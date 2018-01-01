Другу Путина могут отдать еще один крупный проект: строительство порта Тамань

12:58 13.11.2018 0 комментариев Россия

Структуры Аркадия Ротенберга после окончания строительства моста через Керченский пролив могут перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект — сухогрузный район порта Тамань.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в начале ноября вице-премьер Максим Акимов на совещании о строительстве порта в Тамани предложил проработать вопрос об использовании в проекте мощностей организаций, задействованных на строительстве Крымского моста. В аппарате Акимова подтвердили, что такой вопрос обсуждался, хотя "про конкретные компании речь не шла".

Однако источники газеты считают, что к строительству сухогрузного района порта привлекут структуры генподрядчика моста — ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга. Их могут задействовать разными способами, например, через создание "дочки" (вроде "СГМ-Порт"), считает один из собеседников издания. Представитель семьи Ротенбергов заявила, что отказалась от комментариев.

Как утверждают источники "Коммерсанта", на совещании прямо обсуждалась возможность привлечения в Тамань именно структур СГМ. По словам одного из собеседников, инвесторы отметили перспективы привлечения СГМ как подрядчика.

Как отмечает другой собеседник газеты, предварительные договоренности об участии мостовиков в строительстве порта Тамань достигли еще весной на уровне акционеров. Проект порта планируется реализовать полностью за частные деньги, так что выбор подрядчиков — исключительно вопрос экономики, добавляет он. Однако окончательного проекта пока нет..

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что госбанки будут активнее кредитовать концессионера и инвесторов терминалов, если привлекут согласованных с правительством подрядчиков. По его оценке, объем работ только по федеральным объектам порта для СГМ может составить около 65 миллиардов рублей.



Ещё на эту тему:

14:43 02.03.2018
Современный комплекс по перевалке и переработке органической продукции появится в порту Рени
22:59 26.06.2017
Мощности морской нефтеперевалки используются всего на 10%
18:24 26.06.2017
АМПУ собирается перезапустить нефтяной терминал в «Южном»
13:47 12.06.2017
Иностранный инвестор планирует построить зерновой склад в Черноморском порту
12:12 12.06.2017
ЧСЗ начал ремонт двух судов смешанного плавания
18:25 11.01.2017
Туапсинский МТП в 2017 году на реализацию инвестпрограммы направит 741,2 млн руб. / Фото
09:47 28.12.2016
Группа НМТП собирается инвестировать в свои терминалы в Новороссийске
11:03 07.12.2016
Росморпорт объявил тендер на дноуглубительные работы в морском порту Кавказ
19:00 17.11.2016
Морской порт Азов расширен для строительства зернового терминала / Схемы
16:24 14.11.2016
Туапсинский порт за 9 месяцев 2016 года направил на модернизацию 179,7 млн руб.
18:46 11.11.2016
Таганрогский МТП за 9 месяцев 2016 года направил на развитие портовой инфраструктуры 5,5 млн рублей
19:53 16.09.2016
В порту Азов построят терминал для отгрузки зерна и генгрузов
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
Все новости страны
Болгария Болгария
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
Все новости страны
Греция Греция
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
Все новости страны
Грузия Грузия
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 12.11.2018
ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
14:30 09.11.2018
Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
Все новости страны
Россия Россия
19:44 13.11.2018
После ЧП с плавучим доком Минобороны РФ отвело на ремонт "Адмирала Кузнецова" еще четыре года
18:29 13.11.2018
Из-за подорожания авиакеросина "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей прибыли
17:14 13.11.2018
Постпред США призвал Европу к единству санкционной политики против России
15:56 13.11.2018
В этом году отток капитала из РФ вырос втрое - до $42,2 млрд
Все новости страны
Румыния Румыния
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
Все новости страны
Турция Турция
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
11:11 12.11.2018
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:59 13.11.2018
В оккупированном Крыму стали открыто призывать к расстрелам крымских татар / Видео
20:42 13.11.2018
Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет - украинский омбудсмен
20:25 13.11.2018
Приближенные Путина добрались до крымских виноградников
20:05 13.11.2018
Сбербанк не будет продавать попавший под санкции курортный комплекс в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс