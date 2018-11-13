К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
|12:04 13.11.2018
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|Греция
Самодельное взрывное устройство было заложено ночью во вторник, 12 ноября, возле дома заместителя прокурора Ареопага — Верховного суда Греции Исидора Доякоса в афинском районе Вирона.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на греческое издание издание "Прото тема".
Прибывшие на место специалисты из отдела по обезвреживанию взрывных устройств обнаружили бомбу, заложенную в кастрюлю и установленную на багажнике мотоцикла, и стараются ее обезвредить, не прибегая к контролируемом взрыву, чтобы иметь возможность затем собрать данные — ДНК, отпечатки пальцев — о преступниках.
Согласно первоначальной оценке, механизм, вероятно, не взорвался из-за ошибок при сборке, пишет издание.
Сейчас район оцеплен. Полиция ведёт расследование.
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