Европарламент заявил об эскалации ситуации в Азовском море. Это новый виток гибридной войны против Украины, Европарламент заявил о возможном введении санкций.

Посол Европейского Союза в Украине господин Хьюг Мингарелли в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV оценил российскую угрозу в Азовском море.

- Последние события в Азовском море в очередной раз демонстрируют, что базовые права Украины нарушаются в этом вопросе. И у нас есть прогноз, что проблемы будут только увеличиваться в этом регионе. Потому что те события, которые мы наблюдаем, происходят без консультации с Украиной. В частности, мы говорим про Керченский мост, который вызвал проблемы для украинских портов - Мариуполя и Бердянска, потому что крупногабаритные корабли не могут проходить к этим портам. Также подвергаются инспекции украинские суда, идущие через Керченский пролив. И не только украинские, но и зарубежные - сказал посол Европейского Союза в Украине

Это влияет на нормальную работу украинских портов. Это нарушение украинского суверенитета.

И конечно, такая проблема будет иметь негативное влияние на людей, проживающих в юго-восточных регионах Украины. Мы расцениваем эту ситуацию, которую создала Россия, как отрицательную. И мы будем стараться поднимать эти вопросы во всех возможных форматах и ​​на всех возможных площадках.

Отвечая на вопрос: будут ли добавлены какие-то санкции, исходя из этих событий?

Хьюг Мингарелли заявил: Конечно, Европейский Союз отреагирует на эти вызовы. Мы никоим образом не допускаем, чтобы кто-то вмешивался в суверенитет Украины в этих вопросах. И опять же отмечаем, что активность России в этом регионе имеет негативное влияние на население юго-восточных регионов Украины. И мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы смягчить влияние этих негативных факторов.