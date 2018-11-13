В сети появилось видео с российской "делегацией" священников, которые, спустившись с помощью парашютов, развернули в поле "надувной храм" и принялись отправлять службу.

Соответствующее видео опубликовало сообщество "Фосфорная Горловка" в Twitter, пишет Апостроф.

"Скрепный е*анариум. Оказывается на России есть специальные попы-парашютисты, которых вместе с иконами и церковной утварью сбрасывают с самолета Ил-76. Но это еще не все. Наберите воздуха в грудь. Готовы? После приземления они оперативно разворачивают НАДУВНОЙ храм РПЦ", - говорится в сообщении.

Социальные сети высмеяли очередое "скрепное новшество".

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