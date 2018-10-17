Так называемый "первый заместитель" председателя "Государственного совета" оккупированного Крыма Наталья Маленко написала заявление о сложении полномочий депутата.

Вопрос о прекращении ее полномочий и отставке с поста "первого вице-спикера" будет рассмотрен сегодня, 13 ноября, на заседании внеочередной сессии, сообщает Крыминформ.

На сессии отставка Маленко была принята, однако, она была назначена главой оккупационной администрации Симферополя.

О своем назначении на должность Маленко сказала: «Солдат никогда не выбирает, где ему служить. Многие здесь сидящие меня понимают. Есть предложения, от которых невозможно отказаться. И в мире существует только один человек, который мог меня попросить, и он меня попросил», – сказала она, указывая на Владимира Константинова.

59-летняя Наталья Маленко с мая 2006 года по сентябрь 2014 года возглавляла Киевский райсовет Симферополя. С сентября 2014 года по октябрь 2016 года работала председателем "комитета Государственного совета оккупированного Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. С октября 2016 года занимала пост "первого вице-спикера".

Как сообщалось, на прошлой неделе оккупанты отправили в отставку очередного так называемого "главу" оккупационной администрации Симферополя.