Оккупанты назначили нового "главу" администрации Симферополя
|10:23 13.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Так называемый "первый заместитель" председателя "Государственного совета" оккупированного Крыма Наталья Маленко написала заявление о сложении полномочий депутата.
Вопрос о прекращении ее полномочий и отставке с поста "первого вице-спикера" будет рассмотрен сегодня, 13 ноября, на заседании внеочередной сессии, сообщает Крыминформ.
На сессии отставка Маленко была принята, однако, она была назначена главой оккупационной администрации Симферополя.
О своем назначении на должность Маленко сказала: «Солдат никогда не выбирает, где ему служить. Многие здесь сидящие меня понимают. Есть предложения, от которых невозможно отказаться. И в мире существует только один человек, который мог меня попросить, и он меня попросил», – сказала она, указывая на Владимира Константинова.
59-летняя Наталья Маленко с мая 2006 года по сентябрь 2014 года возглавляла Киевский райсовет Симферополя. С сентября 2014 года по октябрь 2016 года работала председателем "комитета Государственного совета оккупированного Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. С октября 2016 года занимала пост "первого вице-спикера".
Как сообщалось, на прошлой неделе оккупанты отправили в отставку очередного так называемого "главу" оккупационной администрации Симферополя.
Ещё на эту тему:
Оккупанты отправили в отставку очередного так называемого "главу" оккупационной администрации Симферополя
Оккупантов в Симферополе на одно утро пересадили на общественный транспорт, пробки исчезли, чиновники опоздали
Суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука
В суд ушло дело крымского экс-депутата-изменника
В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма
Между оккупированным Крымом и Сирией хотят наладить авиасообщение
Бывший "мэр" Ялты Ростенко начал курировать российские федеральные деньги в оккупированном Крыму
Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму возглавил контр-адмирал из Брянска
Путин устроил кадровые чистки среди силовиков и назначил нового главу МВД РФ в аннексированном Крыму