С понедельника, 12 ноября, прекратил работу стадион "Апельсин-Арена" на ул. Героев Сталинграда у ТЦ «Апельсин». Вместо стадиона на площадке появится еще несколько парковочных мест.

"Администрация" центра объясняет снос «решением собственника», об этом Примечаниям сообщили родители маленьких футболистов, тренирующихся на поле.

Это потеря для всего севастопольского футбола. Подобных полей в городе крайне мало, тем более таких, которые можно свободно арендовать. Тренерам приходится договариваться с руководством школ, и проводить тренировки на их полях.

Это коммерческое поле было популярно у спортсменов района: с утра и до поздней ночи на нем тренировались детские группы и играли взрослые команды. Арендовать площадку можно было за 1000 рублей в час.

По словам родителей, в оккупированном Севастополе вообще проблематично найти свободное футбольное поле в хорошем состоянии. Даже у спортивных школ, где дети занимаются бесплатно, нет качественных, хорошо оборудованных тренировочных площадок. Поле на «Апельсине» было одним из лучших в городе – с покрытием «травка» и ночным освещением.

Родители считают, что поле сносят не просто так. Либо аренда земли закончилась, либо целевое назначение не соответствует, уверены они. После закрытия «Муссона» они уверены: поле убирают из-за давления властей. Иначе зачем превращать работающий спортивный объект превращать в парковку?

Однако администратор, отвечающий за аренду, номер которого указан на сайте «Апельсина», заверил «Примечаниям», что никаких проблем с арендой у стадиона нет. Просто собственник принял решение его снести. «У нас появилась необходимость расширить парковку», – пояснил он. Почему владелец ТЦ решил убрать коммерческий спортивный объект ради десятка паркомест администратор не сообщил, сославшись на недостаточные полномочия.