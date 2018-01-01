Незаконность выборов в ОРДЛО признали 40 стран во время проведения спецзаседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает ZN.UA.

"Сегодня было единодушие в оценках. Была высказана позиция 40 делегаций, которые четко осудили проведение так называемых выборов на оккупированной части Донбасса. Для стран ОБСЕ эти незаконные "выборы" не имеют никаких юридических последствий", - заявил Прокопчук.

Прокопчук также сообщил, что делегация Украины отметила, что вчерашние "выборы" в Донбассе являются преступлением и грубым нарушением украинского законодательства, достигнутых ранее договоренностей, и что "за это преступление нужно отвечать".

"Поэтому мы призвали делегации других стран к солидарности и, соответственно, к усилению политико-дипломатического давления на РФ как страну-агрессора с тем, чтобы заставить ее выполнять те обязательства, которые она взяла на себя", - отметил Прокопчук.

Напомним, "выборы" нового главаря "ДНР" были назначены на 11 ноября после убийства в конце августа главаря бандформирования Александра Захарченко. В этот же день "народный совет ЛНР" назначил выборы "депутатов парламента" и главаря псевдореспублики на 11 ноября. В ОРДО новым главарем стал Денис Пушилин, в ОРЛО - Леонид Пасечник.