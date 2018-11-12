В Одессе море устроило пенную вечеринку - природный феномен имеет красивое название - "прибрежный капуччино" / Фото / Видео
|08:59 13.11.2018
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|Одесса
Одесское побережье покрыла густая пена. Местами ее высота превышает полметра.
Фотокорреспондент Украинской Службы Информации прогулялся по берегу моря и запечатлел собравшиеся на песке огромные хлопья пены.
Этот природный феномен имеет красивое название - "прибрежный капуччино". Зрелище очень напоминает огромную ванну с пеной или пенную вечеринку.
Кстати, такое явление можно увидеть в разных уголках планеты. Ученые считают, что огромная пена на пляжах образовывается из-за сильного ветра и месива водорослей с разными отходами, которые попали в море. Ветер относит пену к берегу, где она постепенно тает.
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