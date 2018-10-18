Украина и США договорились противостоять "Северному потоку-2"

08:12 13.11.2018 0 комментариев Украина

Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".

По итогам встречи двух министров, пресс-служба украинского МИДа опубликовала заявление, в котором отмечается, что строительство газопровода "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы, сообщает Главред.

Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На встрече было объявлено о начале украинского-американского стратегического энергетического диалога.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей - в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", - сообщила пресс-служба президента Украины.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина намерена закупить в России три четверти от всего объема необходимого стране угля. 

Согласно опубликованной Министерством энергетики и угольной промышленности структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2019 год, доля угля из России составит 3 млн 815 тысяч тонн или 72 процента от общего объема закупок.

В общем, в следующем году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали поставят 28 млн 159 тыс. тонн угля. Из них - 5 млн 269 тыс. тонн антрацита, газового угля - 22 млн 89 тысяч тонн.

Кроме того, Киев не будет закупать уголь из ЮАР, но закупит в США 418 тысяч тонн.



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