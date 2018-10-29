Задержанный за мелкое хулиганство украинец превратился в "террориста"

07:25 13.11.2018 0 комментариев Крым

В Брянской области РФ сотрудники ФСБ задержали украинца Георгия Абдыллаева.

Во время задержания 7 ноября ему в вину вменялось мелкое хулиганство. Но уже 11 ноября появились кадры его допроса, где Абдыллаев рассказывает о подготовке несостоявшихся терактов в оккупированном Крыму в 2016 году.

Как передает Цензор.Нет, об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "Вести".

Пропагандисты разместили видео допроса Абдыллаева, где отставной полковник подробно рассказал о подготовке несостоявшихся терактов в оккупированном Крыму в 2016 году. Также он заявил, что "теракты"  на объекты инфраструктуры готовили разведчики Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября гражданина Украины, полковника запаса, ветерана АТО Георгия Абдылаева задержали в пропускном пункте Троебортное в России и арестовали на 10 суток, обвинив в мелком хулиганстве.



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