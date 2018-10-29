На туристической выставке в казахском Петропавловске накануне визита Владимира Путина разгорелся скандал из-за фото Керченского моста на стенде черноморских курортов.

Накануне визита Путина и Назарбаева на выставке кипели нешуточные страсти. Служба протокола казахского президента пришла в ужас, когда обнаружила на стенде черноморских курортов гигантскую фотографию Керченского моста, пишут Примечания.

Напомним, что Казахстан, как, собственно, и другие страны СНГ не признал аннексию полуострова Россией.

"И вы хотите, чтобы наш президент появился на этом фоне? Так дело не пойдет", - возмутились чиновники.

Провокационный с их точки зрения снимок решено было заделать панелями с искусственной растительностью. Но когда работы по маскировке практически закончились, пришел черед возмущаться российской стороне. Организаторам было объявлено, что Керченский мост для России - это повод не для стыда, а для гордости. И Владимир Путин вряд ли обрадуется, когда узнает, как с его изображением обошлись в дружественном Казахстане.

В итоге после нескольких часов пререканий, было принято соломоново решение: оформление стенда восстановить, но в ходе экскурсии президентов мимо него не проводить. Вроде как есть Керченский мост на выставке, а вроде как его и нет.

Вместо "Черноморских курортов" Путин и Назарбаев посетили более безобидные с политической точки зрения экспозиции - Ямало-Ненецкого округа, куда их заманили шаманскими бубнами, и Омской области, где бил фонтан сгущенки, а также нескольких казахских регионов.