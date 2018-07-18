Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС

08:33 13.11.2018 0 комментариев Румыния

Президент Румунії Клаус Йоханніс вважає, що його країна не готова до головування в ЄС через гостру політичну ситуацію в країні і розбіжності всередині коаліційного уряду.

Про це він заявив на зустрічі з представниками Асоціації румунських міст, повідомляє ZN.UA.

"На мій погляд, ми не готові до цієї важливої, відповідальної і почесної місії (головування країни в ЄС - ред.). Кілька тижнів тому я висловив сподівання, що ми з честю витримаємо це випробування, проте сьогодні багато що кардинально змінилося. Насамперед, у самому уряді під керівництвом Віоріки Денчіле, де особи, відповідальні за підготовку головування в ЄС йдуть у відставку або їх звільняють", - заявив Йоханніс.

Президент Румунії особливо наголосив, що він не бачить жодної перспективи активного і гідного долучення країни до управління європейськими справами.

Кількома днями раніше про свою відставку з поста міністра європейських справ заявив відповідальний за підготовку до майбутнього головування в ЄС Віктор Негреску.

З 1 січня 2019 року головування в ЄС перейде від Австрії до Румунії.



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